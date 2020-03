Mentrestant a la Zarzuela

Angoixat com està el país, víctima d’una pandèmia desconeguda fins fa poques setmanes i que avança posant en dubte la nostra capacitat per evitar el col·lapse sanitari, la notícia política rellevant saltava amb periodistes i ciutadans necessàriament atents al drama sanitari del Covid-19. Un diumenge de pandèmia i estat d’alarma al vespre, el rei Felip VI emetia un comunicat per intentar fer un tallafoc amb el seu pare, el rei emèrit. Felip VI retirarà l’assignació econòmica que rep Joan Carles I i afirma que “renuncia a l’herència” del seu pare obtinguda de manera il·legal. Preciso que a l’herència econòmica irregular i no a l’herència institucional que l’ha portat a la cúspide de l’Estat. Felip VI assegura que desconeix ser el “segon beneficiari” d’un fons amb gairebé 65 milions d’euros a nom del rei emèrit provinent dels COSINS saudites, situat en un paradís fiscal. El virus de la Corona s’ha anat estenent des del 2015, quan l’última amant del rei pare va mantenir una conversa amb l’excomissari de les clavegueres de l’Estat i d’una part de la banca, José Luis Villarejo, que va filtrar.

Al rei Felip VI li trontolla el tron. En el comunicat admet que el que diu que desconeixia fins a aquell moment l’hi va fer saber un despatx d’advocats britànic el 5 de març del 2019. Un any ocultant el cas. ¿Necessita la Zarzuela un any per redactar un comunicat que avui és tinta de calamar?