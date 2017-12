Ni Nierga, ni Iceta

El fitxatge de la periodista Gemma Nierga per a 8TV com a responsable de les entrevistes electorals ha estat un reclam indubtable per a la cadena. Una bona jugada, però, que a l’hora de la veritat s’ha executat d’una manera que l’ha fet quedar diluïda.

Les entrevistes als candidats s’inclouen dins l’espai 8 al dia, amb Laura Rosel i Jordi Armenteras. En l’últim tram del programa Gemma Nierga va plantejar l’entrevista en el que, inicialment, semblaven dos blocs. El primer està gravat durant aquell mateix matí. Nierga es va trobar amb Iceta pel carrer i van anar a esmorzar a la fleca de capçalera del líder del PSC, on es va menjar un entrepà d’alvocat amb coca-cola. Es va fer evident una certa confiança en el tracte personal entre Nierga i Iceta, que es tutejaven. Nierga, aquí, ja es va gastar alguna de les bones preguntes, a les quals Iceta contestava amb la boca plena i eixugant-se els morros. No era el millor context ni per aprofundir en res ni perquè ell s’expliqués amb comoditat. I tot semblava massa editat. En el segon bloc, en directe al plató, en canvi, passaven a tractar-se de vostè amb un tracte més formal. Aquesta manera de plantejar-ho fragmenta massa els temes que s’aborden i trenca la unitat de la conversa. Nierga va ser ràpida en algunes ocasions, com quan li va recordar, a forma de rèplica, que el PSC havia governat amb independentistes durant l’època del tripartit. Amb tot, no va ser una entrevista que marqués diferències. El daltabaix va arribar quan va intervenir el redactor que fa el seguiment de campanya del PSC. Iceta li va tombar les dues preguntes per falta de documentació. I aleshores vam descobrir que a l’entrevista encara li quedaven pendents dos blocs més. En una tercera part van passar a la taula del programa perquè Armenteras i Rosel arrodonissin la jugada amb preguntes complementàries. ¿Fitxes Gemma Nierga per fer les entrevistes electorals però són uns altres els que han de rematar la jugada? ¿Què representa que fan? ¿Millorar el que no ha fet Nierga fins aleshores? I, a sobre, tanta gent preguntant per abordar de manera casual i anecdòtica que es tracta d’una campanya amb vuit membres del Govern a la presó. Una sola pregunta, que va quedar eclipsada enmig de qüestions banals sobre la coca-cola i si es compra raspalls de dents quan va als mercats a fer campanya. I aquí vam entrar en un quart bloc de l’entrevista en el qual també va participar la periodista Cristina Puig per acabar de glossar la figura del candidat d’una manera més desenfadada.

Francament, en la campanya electoral més important del país vam apreciar molta filigrana televisiva i poc aprofundiment en temes clau. Nierga és bona entrevistant, sobretot a l’hora de crear un clima i plantejar rèpliques, però l’estructura fraccionada i l’excursió per esmorzar afebleixen el to i l’engranatge del que ha de ser una bona entrevista de caràcter polític.