No poden suportar que tothom hagi vist com peguen

ELS NINOTS PENJATS d’un pont, Rajoy trucant a Balsareny davant les càmeres o l’anunci que Zoido envia 50 escortes per protegir els candidats del 155 són senyals que la campanya que començarà aquesta nit pretén presentar Catalunya com un país violent que necessita el rescat dels normals. Cada dia és més clar que les imatges de policies nacionals i guàrdies civils agredint votants l’1-O se’ls han girat tant en contra que els comencen a fer més mal a ells que a la gent que va rebre els cops. No poden suportar que tot el món hagi vist com peguen i necessiten desesperadament treure’s la llufa i passar-la al sobiranisme. Vigileu si aneu a Brussel·les, que els provocadors de falsa bandera voldran desacreditar els manifestants davant Europa. Quan resulta que, de fet, als catalans ens perd l’estètica i els indepes més aviat munten concerts.