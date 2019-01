Pressupostos sí

Davant la possibilitat que els pressupostos del govern espanyol de Pedro Sánchez no tirin endavant per falta de suport parlamentari, un conjunt de persones manifestem la nostra preocupació. L’expulsió de Mariano Rajoy de la presidència espanyola per la moció de censura ha canviat el panorama polític del país, i per a la ciutadania catalana que aspira a fer avançar l’autogovern de Catalunya pot ser considerat com un pas endavant. És evident que el clima en les relacions de les institucions catalanes amb el govern espanyol ha millorat substancialment. El bloqueig del govern Sánchez si els pressupostos no són aprovats –tant si governa amb els pressupostos anteriors del govern del PP com si dimiteix— farien fer un pas enrere tant a la causa catalana com a la democràcia a tot Espanya. Independentment de les esperances que es puguin tenir sobre la capacitat del govern del PSOE per desencallar la situació catalana, sembla prou clar que cal evitar un retorn de la dreta espanyola al govern de l’Estat, sobretot veient l’emergència explícita d’una extrema dreta que pot arribar a tenir una influència determinant en el país.

Les persones que subscrivim aquesta carta estem indignats per la manera com s’ha tractat els dirigents polítics i socials independentistes catalans, lliurant-los a uns jutges impregnats d’autoritarisme repressiu i d’esperit de revenja, que els mantenen a l’exili o en presó preventiva abans del judici des de fa ara més d’un any. Donem i donarem suport a les iniciatives que puguin ajudar a treure’ls al carrer com més aviat millor. Denunciem la injustícia intolerable que actua fora de tota proporció i els manté empresonats o a l’exili i protestem contra un Estat que fins ara no ha estat capaç d’obrir vies reals de diàleg per resoldre civilitzadament el problema.

Però alhora reclamem als diputats independentistes del Congrés de Diputats que votin a favor dels pressupostos del govern Sánchez a fi de no malbaratar les possibilitats obertes amb el nou govern espanyol. Des d’un punt de vista pràctic, aquests pressupostos representarien una millora econòmica per a Catalunya que seria benvinguda per una població mobilitzada contra els retrocessos socials, encara no rectificats, d’aquests últims anys. La continuïtat del govern del PSOE –compromès amb mesures socials i polítiques progressistes com la pujada del salari mínim, entre altres— obriria oportunitats impensables amb un retorn de la dreta. La situació dels presos i exiliats polítics catalans no sols no empitjoraria amb el vot afirmatiu que reclamem, sinó que rebria un alè d’esperança, en una situació que ja és per si mateixa prou difícil. Creiem, en suma, que un retrocés reaccionari en la política espanyola és una eventualitat a la qual cal oposar-se amb tota fermesa. Demanem també al govern de Catalunya i a les forces sobiranistes i independentistes que defensin també el vot als pressupostos espanyols.

Joana Agudo Bataller, Tono Albareda Tiana, Mª Victòria Aldama García, Josep Ramon Badia Pérez, Tariq Baig Vila, Dolors Baqué Palomera, Ramon Batlle Agell, Jordi Borja, Jordi Borrell Alonso, Joan Bosch Agustí, Jaume Bosch Mestres, Joan Botella, Joan Busquet, Anna Camps Mundó, Joan Casanocas Romaguera, Sílvia Castaño Zarzoso, Manuel Castells, Mª Teresa Castilla, Dolors Comas d’Argemir, Maria Comín Oliveras, Maria Crehuet Wennberg, Cèlia Dobaño López, Rosa Fabián Martínez, Xavier Farriols Sender, Dolors Folch Fornesa, Xavier Folch Recasens, Mercedes García Arán, Asunción García Cotillas, Josefina Gómez Martín, Jori Guiu Payà, Beatriz Hernández Ortega, Manuel Ibáñez Amargós, Miquel Inglès Pedrero, Joan Ramon Laporte, Antoni Lucchetti Farré, Montserrat Masana Sastre, Pere Monés Mestre, Santiago Montero Homs, Joan Navarro Barberán, Marta Oliver Cama, Pere Ortega, Francesc Pallarés, Carlos Pallarol Collados, Jordi Parés Grahit, Ana Ramírez Llaràs, Mercè Renom Pulit, Carles Riba Romeva, Víctor Ríos, Xavier Riu Sala, Isolina Rivas Ramos, Josep Mª Rodriguez Rovira, Mª Eugènia Sánchez Carraté, Francisco Sánchez Gavete, Frederic Sánchez Juliachs, Joaquim Sempere Carreras, Alfons Sort Vidal, Marina Subirats, Antoni Teignier Cot, Laura Tremosa, Josep Mª Vallès, Marisol Vega Croissier