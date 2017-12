Reflexioneu, reflexioneu!

Un excel·lent corresponsal britànic passa de tant en tant per Barcelona i ho aprofitem per parlar a bastament de la situació política. És un periodista seriós, íntegre i meticulós en l’anàlisi. Parla amb totes les fonts possibles i les seves preguntes demostren un grau de coneixement de la complexa situació de Catalunya bastant superior al de molta de la premsa orgànica espanyola. Acostumat a escriure sobre el conflicte àrabo-israelià, Catalunya li va semblar en algun moment ja molt llunyà un tema abastable. Ahir es preguntava quina és l’opció més racional de vot per als catalans, com si aquest fos un conflicte comprensible només des del punt de vista racional. La política està feta d’emocions i de promeses de futur, però aquesta vegada potser hauríem de tenir al cap el present i la racionalitat que aquest poble emocional tan sovint oblida.

Avui reflexionarem i reflexionarem i potser demà canviarem el vot en l’últim moment quan ens acostem a l’urna. Votareu potser pensant en els vostres avis o pares, en els vostres fills, en els esdeveniments xocants que hem viscut durant els últims mesos. De fet, la qüestió veritablement important és que aneu a votar i que un cop més el país demostri que només se sap comunicar a través de les urnes. Avui busqueu temps per reflexionar i mentre ho feu no us oblideu de fer la llista de la compra, que encara que no ho sembli dilluns és Nadal. Potser que m’hi posi...