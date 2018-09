Sánchez: menys amenaces contra l’‘Abc’ i més querelles

260x366 portada abc 14/9/18 portada abc 14/9/18

UN TORNA de vacances esperant que els diaris hagin renunciat als seus petits drames i es troba amb l’ Abc estampant el dors de la mà contra el propi front i plorant llàgrimes de cocodril perquè Pedro Sánchez ha amenaçat de querellar-s’hi per la cosa aquesta dels màsters. Diuen a l’editorial que és el primer president en exercici que ho fa. I suggereixen que es tracta d’un ultratge contra els 115 anys d’història del rotatiu. Les quatre dècades de franquisme -segons es dedueix- devien ser una bassa d’oli.

Em sembla molt bé que qualsevol ciutadà pugui querellar-se contra un diari. No veig per què el fet d’ocupar un càrrec -ni el de president d’un govern- ha de limitar el dret de ningú a demanar que un jutge examini si un mitjà està efectivament difamant-lo. Ara bé, el que no em sembla bé és que amenaci de querellar-s’hi. O presentes denúncia o calles. La culpa, però, és nostra: els periodistes acabem fent el titular de l’amenaça -i, per tant, el polític sembla que s’estigui defensant jurídicament contra una mentida- tot i que a la pràctica mai prosperen, perquè el fals avís ja ha complert la seva funció. Els diaris hauríem de fer un pacte i no informar d’amenaces de querella: si tens clar que t’han difamat, ves al jutge i juga-te-la.

Però no tot és drama, a l’ Abc. També hi ha comedieta quan, a la portada, diuen que la tesi de Sánchez va ser examinada pel que anomenen, en castellà, un tribunal de amiguetes. Potser Santiago Segura està fent de portadista al diari.

ÀLBUM DE TITULARS

“Dimiteix Baselga, el prestigiós oncòleg que tracta Lecquio, per no declarar pagaments de farmacèutiques”. ( El Español, a Ciència. Tot un director mèdic del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York reduït a metge de famosets.)