18/8: Trencant la treva

Que la realitat no t’espatlli un bon titular. L’unionisme havia pronosticat que l’aniversari dels atemptats seria aprofitat per l’independentisme per fer una jornada reivindicativa, i demanava amb grans escarafalls una treva despolititzada en honor de les víctimes. Resulta que les seves previsions no s'han complert. Al contrari. L’independentisme ha commemorat el 17-A al marge del rei. Les institucions catalanes han apostat per enretirar-se i posar les víctimes en el primer pla. Entrevistant víctimes, Catalunya Ràdio no va connectar en directe amb el missatge institucional del president de la Generalitat, mentre que sí que ho feia Radio Nacional de España. I, en canvi, petits però sorollosos grups monàrquics i espanyolistes van polititzar des del primer moment la jornada, arrebossats amb una simbologia aliena a la commemoració, amb crits que no tenien res a veure ni amb l’atemptat ni amb les víctimes, insultant i xiulant les intervencions en català i buscant que el dol servís d’excusa per a un acte de suport a la monarquia. El mateix dia, un diari de Madrid publicava un article titulat “Independencia y yihadismo: dos caras, una moneda”, se suposa que com a contribució a la despolitització i a la treva demanada en memòria de les víctimes.