2/11: Blanquejant Vox

A França, quan l’ultradretà Front Nacional va començar a tenir algun pes electoral, la dreta democràtica francesa, gaullistes i republicans, va participar al costat de l’esquerra en un cordó sanitari per aïllar-lo. En eleccions a dues voltes, quan quedaven per a la segon volta un candidat del Front Nacional i un de qualsevol altre partit, tots els partits des de la dreta fins a l’esquerra cridaven a votar pel contrari al Front Nacional. La dreta democràtica francesa va convertir en una qüestió d’honor, però també d’estratègia, desmarcar-se absolutament de l’extrema dreta, dir que no eren el mateix, que en coses essencials eren exactament el contrari. Quan a Espanya ha aparegut Vox, com un partit explícitament d’extrema dreta, Ciutadans i el PP no han fet com la dreta democràtica francesa, un cordó sanitari, un esforç per desmarcar-se’n. Al contrari, han vingut a dir que al cap i a la fi les tres formacions són expressions polítiques d’un mateix espai, amb alguns matisos menors. La dreta francesa es va posar a l’altra banda de la ratlla respecte a l’extrema dreta. La dreta espanyola s’ha posat a la mateixa banda de la ratlla que Vox. No sé si amb això volen dir que Vox és tan de dreta com ells o que ells són tan d’extrema dreta com Vox.