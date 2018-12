14/12: 75 per cent

Quan Pedro Sánchez llança al sobiranisme el repte de presentar-li propostes avalades pel 75 per cent dels catalans, suposo que és un acte de xuleria, per acusar l’independentisme de minoritari. Però si planteges un repte has de saber entomar-lo. I llavors no s’hi val a dir que això no em toca a mi, no és del meu negociat, no hi puc fer res perquè els jutges i la llei no em deixen. Si reptes, entomes. I jo crec que hi ha propostes del 75 per cent. Estic convençut que el 75 per cent dels catalans volen que els presos surtin ara de la presó. Alguns deuen voler que els jutgin i els condemnin, altres que no. Però hi ha un 75 per cent com a mínim que creuen que seria més just i raonable que estiguessin ara mateix en llibertat. Crec que hi ha un 75 per cent dels catalans que volen més autogovern, entenent que la independència és també una forma (total) d’autogovern, i que n’hi ha d’altres. I crec que el 75 per cent dels catalans pensen que això s’ha de resoldre amb una consulta pactada i vinculant, de la qual caldria negociar les condicions, el calendari i les preguntes. Crec que aquests 75 per cents hi són. Si Sánchez manté el repte, només cal que ens posem d’acord sobre la forma de comptar-los. I si hi són, que compleixi la seva paraula.