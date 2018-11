14/11: Per a la Història

Una part de la justícia espanyola treballa per a la Història. Amb majúscula. Ho va deixar ben clar el fins ara president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quan va fer la carta de felicitació al jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer, l’impulsor de tot d’actuacions més que dubtoses jurídicament contra sobiranistes catalans, poc abans de morir. No li va elogiar el compliment escrupolós de la llei. Li va elogiar el patriotisme, el servei a Espanya i haver canviat “el rumbo de la Historia en nuestro país”. ¿És el que han de fer els jutges, en una democràcia? ¿Canviar el rumb de la història, contra les urnes i les decisions de la gent? Doncs hi ha una part important dels jutges i els fiscals espanyols –no pas tots, però molts i que manen molt– que aspiren a rebre o a escriure una carta com aquesta. Que s’han carregat a l’esquena canviar el rumb de la història d’Espanya, per damunt de qualsevol altra consideració. N’hi ha al Tribunal de Comptes. N’hi ha al Suprem (també han volgut canviar el rumb de la història econòmica d’Espanya, tot protegint-ne la banca). I se’ls protegeix i se’ls premia. Rebran o escriuran una carta com la de Lesmes. I si un dia arriba Estrasburg i els ho retreu, faran com si sentissin ploure. Ells treballen per a la Història.