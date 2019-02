15/2: Jo m'agito tot sol

La Fiscalia en el judici contra els presos polítics catalans està cridada a fer grans aportacions teòriques. Per exemple, una frase fantàstica: "Aquest és un judici en defensa de la democràcia espanyola". Reprèn així l’acreditada tradició de posar adjectius a la democràcia que serveixin per limitar-la: democràcia orgànica, democràcia popular, democràcia espanyola. Però el camp on hi haurà aportacions més imaginatives serà en la definició de què és i què no és violència. ¿Vostès es pensen que donar un cop de porra al cap a algú és violència? Doncs no. La violència és donar un cop de cap a la porra. O “agitar les masses”. Els acusats serien personatges violents perquè van agitar les masses, el setembre i l’octubre de fa dos anys. Aquesta idea dels ciutadans com una massa amorfa i neutra, sense criteri ni opinió, que és agitada a voluntat per algú, és molt pròpia del pensament autoritari, de tot signe. Per al pensament autoritari, tot és 'agit-prop'. En qualsevol cas, com que suposo que dec ser una mínima molècula de les masses agitades en aquells mesos, voldria demanar humilment al tribunal que restin als acusats la responsabilitat del trosset d’agitació que em pertoca a mi: no va fer falta que m’agités ningú, jo ja m’agito tot sol.