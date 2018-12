19/12: Embolica que fa fort

En el llibre clàssic de l’antisemitisme, 'Els Protocols del Savis de Sió', un pamflet fabricat per la policia de la Rússia tsarista per justificar els pogroms, s’acusava els jueus de voler-se apropiar del món a través de la creació de diversos moviments polítics i ideològics. Se’ls acusava així de crear –simultàniament!– el capitalisme i el comunisme, el liberalisme i el socialisme, i en les versions de l’extrema dreta espanyola, també el catalanisme i el separatisme. Me’n recordava aquests dies perquè he llegit que s'acusava el sobiranisme català, també simultàniament, de ser una conjura de la mítica burgesia catalana, manipulant la gent des del seus despatxos, i de ser un moviment nihilista, violent i destructiu, una mena de reencarnació de la FAI a través dels CDR. I òbviament, de ser el responsable de l’aparició de l’extrema dreta espanyola i del deteriorament de les institucions, que han hagut de perdre escrúpols democràtics per tal de combatre millor l’amenaça separatista. Quan a algú l’acusen de ser a la vegada coses que es contradiuen i es desmenteixen absolutament entre elles, i se’l considera culpable de tots els mals haguts i per haver, és que les acusacions són tan absurdes com fantasioses. Un pur embolica que fa fort.