21/11: Competició

Llegeixo que dissabte passat Ciutadans de Vilassar va fer una piulada dient "Hoy nuestros compañeros de Premiá de Mar han intentado ser escracheados por grupos separatistas". Hi ha qui ha atribuït aquesta sorprenent confessió a un error d’expressió del grup de Ciutadans, per desconeixement de la llengua castellana. No ho crec pas. Diria que és tot el contrari. Amb un perfecte coneixement de la llengua, la piulada expressa exactament la voluntat dels companys de Premià. I ens anuncia que van voler participar en una competició que ja fa dies que dura, a la qual també s’han apuntat Jusapol, Vox i a estones el PP, per intentar ser "escracheados por grupos separatistas", a veure qui ho aconsegueix abans i millor. Una competició en la qual els participants tenen dos objectius: aportar a la causa proves de la maldat dels separatistes i acumular un capital polític de martirologi a activar en els mercats en què això té una alta cotització, com les eleccions andaluses, en plena campanya. Ens diuen que a Premià van intentar-ho, però no se’n devien sortir prou. Només van aconseguir que els cantessin 'Els segadors', que com a 'escrache' és més aviat poca cosa. No dubtin que ho continuaran intentant. No sé si continuaran explicant-ho amb tanta sinceritat.