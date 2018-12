22/12: Desbordar

La dreta espanyola està rabiosa per la reunió de Pedralbes. I té raó per estar-ho. No per temes de format, tot i que són importants: la foto de la bilateralitat. Sobretot pel comunicat conjunt. Davant de la persistència de l’onada sobiranista, l’Estat vol posar una barrera, un dic. El dic que proposa la dreta és negar que hi ha hagi cap problema polític, dir que hi ha un cop d’estat fet per delinqüents i que l'han de castigar els tribunals. Plantar-se en aquest dic significa desfigurar la democràcia, donar el volant a l’extrema dreta i provocar el descrèdit internacional d’Espanya. Pot frenar l’onada, però no desactivar-la. Per tant, el govern socialista –per qui afegir-se a aquesta barrera és un suïcidi– entén que cal posar-la a un altre lloc. I signa un paper –sincer o no, però el llenguatge crea realitat– on es diu que hi ha un conflicte que s’ha de solucionar amb diàleg i que ha de desembocar en una proposta política que tingui l’ampli suport de la societat catalana. No sé si ja se n’ha adonat, però aquest camí és incompatible amb l’existència de presos polítics i porta tard o d’hora a un referèndum on es pugui votar sobre la independència, per saber precisament quina solució política és la que té l’ampli suport de la societat catalana.