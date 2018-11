24/11: Falsos europeistes

L’acord sobre el Brexit entre la Unió Europea i la Gran Bretanya que diumenge se sotmetrà a l’aprovació dels estats membres ha resultat laboriós i complicat d’aconseguir. Però és necessari per prendre el mínim mal possible. Que ara un dels estats digui que està disposat a bloquejar-lo perquè necessita fer gesticulació nacionalista en clau interna entorn d’una qüestió simbòlica, menor en termes europeus, és posar uns interessos interns secundaris per davant dels interessos d’Europa. És el que sembla que està disposada a fer Espanya parlant de Gibraltar, sota la direcció política del ministre Borrell. Que a més ha amanit la seva amenaça, indiferent al que en pensin els gibraltarenys, amb declaracions sobre la feblesa britànica i la fortalesa espanyola prou ofensives per a una de les parts de l’acord. Borrell s’omple la boca d’europeisme, de grans elogis a la prioritat europea. Però a l’hora de la veritat el que acaba posant per davant és, d’una banda, la gesticulació nacionalista en clau interna, i de l’altra, l’arrogància de qui es considera tan fort que pot pressionar i amenaçar al seu gust. Es diuen europeistes, però Europa només els interessa com a terreny de joc o com a altaveu del seu espanyolisme. Són europeistes de mentida.