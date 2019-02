5/2: Sánchez és federalista?

“El socialisme sempre ha tingut alhora una ànima jacobina, autoritària, igualitària i radical, i una ànima girondina, llibertària i progressiva”. Ho diu Isidre Molas en el molt interessant llibre entrevista que li ha fet Manel Vega. Probablement les dues ànimes es proclamarien avui, a Espanya i a Catalunya, federalistes, però segurament no donen el mateix significat a la paraula. Per a uns, el federalisme és la forma més o menys descentralitzada de preservar la uniformitat i la unitat indissoluble. Per als altres, el federalisme és la manera d’articular la diversitat, respectant-la. En tant que socialista, Pedro Sánchez és d’una ànima o de l’altra? ¿És federalista de veritat o ho és com Borrell o Alfonso Guerra? En la pràctica ha sigut el que més li ha convingut: avui dona suport entusiasta al 155 i demà passa una investidura amb vots independentistes. Però en el fons, què és? La resposta no és irrellevant. Si Espanya fes una oferta de pacte a Catalunya segons l’ànima girondina, alguns dels independentistes d’avui –no tots, esclar– s’hi podrien sentir atrets. Un federalisme de veritat obtindria força vots a favor en el referèndum. Potser no tants com la independència, però més que la uniformitat. Pedro Sánchez faria bé de llegir Molas.