5/9: Menors d'edat

Els catalans són menors d’edat. Davant d’això, el PP i Ciutadans actuen com els pares autoritaris: els nens no tenen opinió sobre el que els afecta, et menges el que t’hem posat al plat i si no t’agrada o no et portes bé, et deixem sense plat. Pedro Sánchez fa com aquells pares moderns que fingeixen escoltar l’opinió dels nens, però els plantegen preguntes amb trampa: què prefereixes per anar a dormir, l’os o la girafa? Perquè l’os i la girafa són irrellevants i del que es tracta és que els nens vagin a dormir, com han decidit els pares. Possiblement entre els pares que no pregunten res i els qui fingeixen preguntar alguna cosa hi ha una certa diferència pedagògica, un cert avançament. Però el problema d’uns i altres, davant la qüestió catalana, és la prèvia: els catalans no són menors d’edat. Tenen opinions sobre el seu futur (diverses, i per això existeix la democràcia, per saber quina és la majoritària). I si els catalans són majors d’edat, no s’hi val l’autoritarisme de prohibir les preguntes, però tampoc el fingiment de les preguntes per a nens en què es consulta l’accessori per evitar que decideixin sobre l’essencial. La proposta de referèndum de Sánchez és millor que el que hi havia abans, però continua sent per a menors d’edat.