8/2: El fiscal té raó

El fiscal que porta el cas Trapero ha vingut a dir que, a l’hora de jutjar uns fets esdevinguts a Catalunya, no veuen igual aquests fets els jutges que se'ls miren des de Catalunya mateix i coneixen, per tant, la realitat on es van produir i els jutges que se'ls miren des de Madrid i en tenen un coneixement menor i filtrat. Si aquest és el fons de les declaracions del fiscal, potser té raó. Però en la manera que ho va dir, ja no: que per aquesta diferència de percepció és millor que els jutgin els de Madrid, que seran imparcials, que no els de Catalunya, que estan sotmesos a la pressió social. Com si a Madrid no hi hagués pressió social. En lògica, si per jutjar coses de Catalunya no són iguals els jutges de Madrid que els de Catalunya, això hauria d’anar a favor dels de Catalunya: coneixen millor la realitat. Però al coneixement de la realitat se l’anomena pressió social. Deixant de banda que tant a Madrid com a Barcelona et pots posar al damunt una cuirassa i unes orelleres ideològiques que et facin absolutament impermeable a la realitat viva de les coses, i et creguis només la realitat construïda als papers. En el fons, seria la versió judicial d’un axioma fundacional de l’Estat: Madrid és neutre i equànime, Catalunya és injusta i parcial.