22/10: La caiguda de Sánchez

Pedro Sánchez perdrà les eleccions i el govern per Catalunya. Per la seva actitud en el conflicte català. Va guanyar les últimes eleccions quan es va presentar –entre altres coses– com la barrera davant d’una dreta intransigent i com l’esperança de rebaixar la tensió en la qüestió catalana. A Catalunya va obtenir una part important del bon resultat, presentant-se com una tercera via dialogant que permetria desescalar el conflicte. Però ara, quan ha convocat noves eleccions, algú li deu haver aconsellat endurir el discurs sobre Catalunya i competir amb la dreta en la intransigència, l’agressivitat i l’aposta per la via repressiva. Des que va fer això, no para de baixar a les enquestes i a hores d'ara és possible que perdi les eleccions o que es trobi l’endemà amb un discurs i una aritmètica que el facin presoner del PP. I és que si el PSOE no és una esperança de fer les coses d’una altra manera, si vol competir amb la dreta en el terreny i en el discurs de la dreta, sempre perdrà. El votant de dreta sempre el trobarà tou. I els qui tenien esperances de canvi i d’alternativa se n’apartaran, decebuts. Està passant i les enquestes ho detecten. L’error estratègic és colossal. Quan l’esquerra es posa a fer de dreta, guanya la dreta.