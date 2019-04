5/4: Eleccions?

Fa uns quants anys, en un ajuntament important de Catalunya, un regidor de la majoria de govern va patir una malaltia greu, que feia impossible que assistís a alguns plenaris. La majoria venia d’un vot. Quan hi havia una votació important en un dia que aquest regidor no hi podia ser, un regidor de l’oposició s’absentava del ple en el moment de votar, i així es mantenien les majories i les minories que havien escollit els ciutadans en les eleccions. Perquè aprofitar una absència forçada per modificar la voluntat dels ciutadans no semblava correcte. Eren altres temps. Ara, el Parlament va instar el president de la Generalitat a convocar eleccions a través d’una votació que va guanyar l’oposició perquè cinc diputats electes, que formen part de la majoria, no van poder votar. No estaven malalts. Són a la presó o a l’exili. Siguin on siguin, com el regidor malalt, continuen representant la voluntat dels qui els van votar. La política catalana està bloquejada i hi ha retrets a fer al Govern. No crec que sigui ara el moment d’anar a eleccions, perquè no resolen les causes de fons del bloqueig. Però sobretot em sembla lleig que es demanin aprofitant una majoria que no neix de les urnes sinó de les absències forçades. Per la malaltia o per la presó.