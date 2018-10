16/10: Hispanitat

Casado ha dit que "la hispanitat és l’etapa més brillant de la història de l’home". És una de les frases més absurdes, per no dir més estúpides, que he sentit. Sembla impossible d’empitjorar, però Casado ho aconsegueix quan justifica l’afirmació i diu per què la construcció de l’Imperi Espanyol és el millor que ha fet mai la humanitat: perquè mai abans havia aconseguit l’home traslladar la cultura, la religió, tota la història d’una nació a tants llocs alhora. Si Casado hagués volgut dir que el Segle d’Or castellà és un dels grans moments culturals de la història, seria raonable. Si hagués volgut dir que la creació de l’Imperi Espanyol és un fet de gran transcendència, tampoc l'hi discutiria. Però que consideri que conquerir territoris i imposar per la força a les persones la teva religió, llengua i cultura és l’expressió més alta del geni humà, un model moral, la culminació de la civilització, és no tocar ni quarts ni hores. Només es pot dir si creus que la teva religió, llengua i cultura són superiors a qualsevol altra i que quan la imposes als pobres salvatges, encara que sigui a bufetades, els estàs fent un gran favor. D’això se’n diu supremacisme. La pitjor i la més immoral de les coartades del colonialisme (antic, present i futur).