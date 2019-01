22/01: Macedònia

Aquests dies hi ha hagut a Atenes manifestacions nacionalistes, sovint violentes, contra el pacte firmat pel govern grec d’esquerra que permet a l’antiga república iugoslava de Macedònia anomenar-se República de Macedònia del Nord. Macedònia és el nom d’un antic territori històric que avui està dividit políticament entre dos estats. Al nord, l’antiga república iugoslava amb capital a Skopje, amb una població majoritàriament eslava (amb una minoria albanesa). Al sud, una regió grega amb capital a Salònica. Les fronteres de la zona han estat sempre disputades, però no crec que a hores d'ara hi hagi un problema territorial, una voluntat d’annexió i de canviar fronteres. És un problema de noms. Els nacionalistes grecs no volen que els eslaus del nord es diguin macedonis, tot i que el seu territori s’anomena històricament Macedònia. És la pitjor cara d’un nacionalisme d’estat: no tan sols proclamar allò que ets, sinó dir què és a l’altre, imposar-li què ha de ser i què no pot ser. A les manifestacions hi participa Nova Democràcia, soci europeu del PP. I també Alba Daurada, un dels partit d’ultradreta que han inspirat Vox. No sé si en van parlar gaire, a la convenció del PP, d’aquestes violentes manifestacions ultranacionalistes dels seus socis.