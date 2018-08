22/8: Perpinyà

Mentre llegeixo que un regidor de Ciutadans de Gavà crida des de Perpinyà: “No estic a la Catalunya Nord, estic a la França Sud” (li respecto l’ortografia original), llegeixo també l’entrevista que fan a 'Le Figaro' al president de la USAP, amb motiu del retorn a la primera divisió del rugbi francès. 'Le Figaro', que no deu compartir el mapa mental amb el regidor de Gavà, anuncia l’entrevista “al president del club català”, i li pregunta: “A l’era del professionalisme, és important preservar l’arrelament local, la identitat catalana?” I el president François Rivière respon: ”És la nostra raó de ser. Aquí s’ha de demostrar que es respecta una cultura. Tenim una responsabilitat i jo en seré el garant absolut”. Encara pregunta 'Le Figaro': “Desitgeu acostar-vos a Barcelona?”; i la resposta: “Sí, i d’una manera general a la Catalunya del Sud”. I m’imagino llavors el regidor de Gavà cridant: “No són la Catalunya del Sud; són l’Espanya del Nord-est”. I escrivint una carta de queixa a 'Le Figaro' per ser còmplice de l’imperialisme català. A aquest pas, Ciutadans podrà muntar una empresa d’importació i exportació de jacobins radicals. Manuel Valls cap aquí, regidor de Gavà cap allà. Però no sé si el producte tindrà gaire sortida, aquí i allà.