18/01: Vox ja mana

Aquest dimecres el partit d’ultradreta Vox va participar en l’elecció del nou president d’Andalusia, i s'incorporava així per primera vegada a una majoria de govern. El mateix dia hi va haver una insòlita ràtzia policial contra càrrecs i activistes independentistes a Catalunya. El mateix dia també un vaixell d’Open Arms es mantenia bloquejat pel govern espanyol al port de Barcelona, sense poder sortir a dur a terme la tasca de salvament de migrants. Hi ha alguna relació entre aquestes tres coses? Directament, no. Indirectament, potser sí. Diria que la irrupció de Vox a les institucions, en una posició de poder, beneïda i acceptada, ajuda a crear un clima favorable a actituds i decisions en la línia de les propostes i de l’ideari d’aquest partit. Una forma moderna de poder és marcar l’agenda. Diria que Vox ha aconseguit marcar l’agenda, a base de tenir-ne convençuts uns i atemorits uns altres: uns perquè volen que creixi i uns altres perquè creuen que per impedir-ho el millor és assumir en part les seves posicions. Algunes de les coses diverses i sorprenents que van passar aquest dimecres s’entenen en aquesta ocupació de l’agenda. Dimecres vam poder dir que Vox ja mana. A Andalusia, òbviament. Potser també més enllà d’Andalusia.