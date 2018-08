24/8: Les excuses

Ni Ciutadans ni el PP votaran mai a favor de l’exhumació de Franco del Valle de los Caídos. Per la raó més senzilla: perquè disgustaria una gran part dels seus votants actuals i dels que aspiren a tenir (i es disputen). Però tampoc no poden oposar-s’hi frontalment per defensar la memòria del franquisme, perquè això potser desagradaria a algun altre votant, i sobretot contaminaria la imatge que volen projectar sobre ells mateixos, especialment de cara a l‘exterior. Si féssim servir Itàlia com a punt de comparació, la relació d’aquests partits amb l’herència de Franco s’assembla més a la que va tenir respecte a l’herència de Mussolini el Moviment Social Italià (MSI) que no pas a la de la democràcia cristiana. Tenint present que a Itàlia Mussolini va ser derrotat i a Espanya Franco va guanyar. L'MSI tenia com a lema “ni repudiar ni restaurar”. La dreta espanyola ha fet seva una versió d’aquest lema: repudiar tan poc com es pugui; mantenir, més que no pas restaurar, tant com es pugui. Però sobretot que no ho sembli. Per això serà interessant veure les excuses que inventen per votar contra l’exhumació. Excuses d’oportunitat, de forma, de circumstància. Però si canviés el moment, la forma, la circumstància, hi continuarien votant en contra.