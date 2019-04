6/4: El parany

D’entre les moltes meravelles que ens proporciona el judici de Madrid contra el Procés, n’hi ha una que modifica totes les lleis de la lògica i de la física. Si hem de fer cas a la partitura que canten a cor els diversos testimonis uniformats, els efectes passen abans que les causes. Figura que la causa per la qual la Policia i la Guàrdia Civil van sortir a repartir llenya l'1-O era que els Mossos tenien una actitud passiva o negligent. Doncs resulta que la Policia i la Guàrdia Civil ja havien planificat els operatius agressius abans de saber què farien o què deixarien de fer els Mossos i en alguns casos fins i tot havent-ho aprovat i beneït. L’efecte ja s’havia pensat i decidit abans que se’n produís la causa teòrica. Figura que la rebel·lió violenta dels catalans que s’està jutjant va començar amb les manifestacions del setembre davant de la seu d’Economia. Doncs resulta que la policia ja estava investigant els independentistes per presumpta rebel·lió abans que es produïssin aquestes manifestacions. Els efectes precedeixen les causes. Les reaccions precedeixen els fets contra els quals se suposa que reaccionen. L’Estat castiga coses abans que hagin passat. També els caçadors posen primer el parany i miren després si hi ha picat la presa.