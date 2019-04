14/4: Aznar i els feixistes

AZNAR VA DIR a Barcelona que les Joventuts d’Esquerra i Estat Català van inventar el feixisme a Catalunya. Els darrers mesos de l’any 1938, el president de les JEREC (Joventuts d’Esquerra Republicana - Estat Català) a Terrassa publica al diari L’Acció “Dictadures, mai”; i escriu en un article: “Les JEREC, joventuts netament nacionalistes, liberals i demòcrates, aspirem a la llibertat total de Catalunya, per això lluitem per una República Democràtica, perquè sabem que és amb aquest règim que hem d’aconseguir la màxima llibertat dins del conjunt dels pobles d’Ibèria”. No sembla una proclama feixista, precisament. Per cert, qui ho escrivia era el meu avi. En aquells mateixos mesos, l’avi de José María Aznar, Manuel Aznar, entrevistava Francisco Franco i li feia preguntes com aquesta: “ Un pensamiento constante me acompaña mientras tengo el honor de escucharle, y es éste: ¿tendrá España por sí sola capacidad económica para fomentar el programa de su renacimiento, tal como lo concibe usted?” I acabava l’entrevista dient a Franco: “ Permítame, mi General, que ponga fin a mis preguntas. Su tiempo es precioso. Quisiera unas palabras finales dirigidas a los españoles, como una invocación”. Estic segur que avi i net Aznar van escoltar amb interès la resposta.