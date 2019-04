7/4: Hipoteca

ESPANYA ÉS UN PAÍS important a Europa i al món. I la importància no és un concepte metafísic que vingui de la història o del prestigi: vol dir que Espanya pot demanar favors, i té possibilitats que se li concedeixin. Ja s’ha vist. I el sobiranisme català no ho hauria d’infravalorar. Però l’unionisme tampoc no hauria d’infravalorar que, en política internacional, els favors es tornen. Tots porten una factura. Ser important vol dir que tens capacitat de tornar els favors que demanes. I Espanya en té molta. Però no infinita. Per contrarestar l’independentisme, Espanya està demanant -i de vegades obtenint- molts favors, més dels governs i les institucions que de l’opinió pública. Però els haurà d’anar tornant. I cadascun dels favors és una hipoteca: si Espanya els demana ajuda contra l’independentisme, no els podrà demanar concessions a les seves empreses o llocs clau en les institucions internacionals. Espanya està hipotecant la seva política internacional per culpa de la seva monomania en la qüestió catalana. I com que és un país important, el món veuria amb preocupació la seva deriva cap a la inestabilitat, la radicalitat o la incapacitat de resoldre políticament els problemes. Pel bé d’Espanya, ¿no els sortiria més a compte seure i parlar?