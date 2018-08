13/8: Merkel contra Casado

PEDRO SÁNCHEZ TÉ SORT. La moció de censura l’ha situat com el principal líder de la socialdemocràcia a Europa. Per tant, quan Angela Merkel ha volgut fixar la posició central i canònica de les forces fundacionals de l’europeisme entorn la immigració, ha triat Sánchez per escenificar-ho. L’Europa que coneixem és una coproducció entre democratacristians i socialdemòcrates. El gran tema del nostre temps, la immigració, reclamava un pacte d’aquest eix ideològic central, amb voluntat precisament de centralitat, rebutjant el racisme, intentant evitar també l’acusació (justa o no) de bonisme. Merkel i Sánchez, una parella política asimètrica però que representa el principal que hi ha avui a Europa de les dues tradicions, han acordat el ventall d’aquest discurs. I han condemnat així a l’excentricitat i a l’extremisme els discursos alternatius sobre immigració, sobretot des de la dreta. En termes europeus, ha estat una reunió contra Salvini i el nou govern italià, i tot el que s’hi assembla. Macron n’ha quedat al marge. I en termes espanyols, el gran perjudicat, l’expulsat, és Casado. En termes futbolístics, Doñana és un gol de Merkel contra Casado. Si encara existís, políticament, hauria estat també un gol de Merkel contra Rivera.