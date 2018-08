26/8: En quin equip juga Borrell?

SUPOSO QUE Pedro Sánchez va fitxar Borrell perquè jugués de defensa al seu equip. Es tractava d’evitar que la dreta marqués gols a la porteria del nou govern del PSOE acusant-lo de poc patriotisme espanyol. Per tant, calia a la defensa un acreditat nacionalista espanyol. Però en un equip la defensa també ha de ser lleial a l’estratègia del conjunt. Si el PSOE tingués com a estratègia demostrar que pot fer les polítiques de la dreta millor que la dreta, Pedro Sánchez ja hauria begut oli. L’estratègia del govern Sánchez només pot ser guanyar temps per acabar la legislatura i aprofitar-lo per intentar que el PSOE encapçali el conglomerat social que demana polítiques diferents i alternatives a la del bloc de dretes. Per això l’exhumació de Franco, per exemple. Doncs resulta que quan Borrell s’afanya a impedir l’obertura de les delegacions exteriors catalanes, està jugant amb l’estratègia contrària que li convé al seu equip. Fa perillar el temps que Sánchez necessita i proposa polítiques coincidents amb la dreta. Xutant contra la pròpia porteria. A veure si mentre Pedro Sánchez es pensava que havia fitxat Borrell de porter del seu equip el que havia fitxat de veritat és un davanter centre per a l’equip contrari!