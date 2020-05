Mobilització urgent per al millor curs que ve

Després de sentir les dificultats del conseller Bargalló explicant com hauria de ser el curs escolar que ve, em reafirmo en la urgència d’un gran esforç nacional per a l’educació per a la tornada a l’escola 2020/2021. Un esforç que mobilitzi el sector públic i el privat, que sigui de tota la societat. No sé quina seria la correspondència dels respiradors que Seat va inventar-se per a la sanitat, però a l'educació li calen respiradors: més professorat, voluntariat si cal, metres quadrats cedits per edificis públics o privats per completar els que les escoles no tinguin, i un esperit de govern, professorat, alumnat i famílies per superar amb flexibilitat els entrebancs que sortiran. Si alguna vegada ha estat trist comprovar les limitacions que el dèficit fiscal imposa a qualsevol govern de Catalunya és avui, davant la necessitat de començar un curs escolar molt complicat i anar tan just de recursos.