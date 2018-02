No ens deixarem dir delinqüents

QUAN UN JUTGE denega la llibertat a un pres perquè manté el seu ideari polític, és tot l’Estat el que avisa que quedarà fora del pensament pensable. Quan un altre jutge processa un pallasso per haver parodiat un policia posant-se al seu costat amb un nas vermell o crida a declarar un mecànic per haver-se negat a reparar el vehicle d’un policia, i els crida sota l’acusació d’un delicte d’odi, l’Estat pretén deshumanitzar-los davant tota la societat espanyola dient-los que són odiosos perquè odien. És com aquell titular de “L’independentisme passeja el seu odi a Espanya pels carrers de Brussel·les”. L’Estat sap fer por i té les eines per fer-ne. Sap capgirar la realitat i falsificar el nom de les coses. Però està fent impossible qualsevol normalitat. Perquè no podem deixar que tracti milions de catalans decents com si fossin delinqüents.