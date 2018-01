El llast principal és la guerra bruta

VAIG REBRE UN MISSATGE afectuós de Juan Cruz (amb intenció mútua de trobada ben aviat) després de l’anàlisi en què comentava el seu article " La construcción de una enemistad". Avui podria afegir-hi els discursos de Cap d’Any dels presidents autonòmics que s’han referit a Catalunya de manera poc amistosa, seguint l’estela del rei. O també hauria pogut afegir-hi Guindos. Diu que Catalunya s’ha convertit en un “llast” per a la recuperació espanyola. S’ha de tenir barra per parlar així de la líder en exportacions o turisme, sobretot després que la Moncloa hagi fet tot el possible per enfonsar la reputació de Catalunya amb piolins i decrets que faciliten el trasllat de seus empresarials. Em diu un empresari que li havien suspès algunes campanyes comercials de Nadal “fins que les coses es calmin”. El nou govern català haurà de fer molta feina, però el govern espanyol ha de deixar de fer feina bruta.