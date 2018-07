El preu del desgel

Des d'Hamburg sembla veure's amb claredat que l'escletxa del diàleg entre els governs espanyol i català té la data de caducitat en l'inici del judici als líders independentistes o en la convocatòria electoral a Espanya o Catalunya. Portes enfora el resultat més immediat de l'assemblea del PDECat ha sigut l'anunci de l'encariment dels vots del grup parlamentari al Congrés de Diputats. La nova direcció postconvergent ha advertit immediatament que els vots que van permetre que prosperés la moció de censura contra Mariano Rajoy i l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa no es poden considerar garantits. Tots els jugadors pretenen mantenir els asos per guanyar la partida política, però la paradoxa és que l'enduriment del discurs ha arribat acompanyada de gestos de desgel. Ens haurem d'acostumar a aquesta dualitat en el futur. El president Torra ha rebut la delegada del govern espanyol a Catalunya i el conseller d'Exterior s'entrevistava amb els ministres Batet i Borrell per explorar acords. Caldrà obrir totes les vies de diàleg possibles, però tenint clar que l'escorament del PP encara més a la dreta recorda a Pedro Sánchez que no tindrà gaire temps de treva. Fins ara Sánchez ha canviat el to i diu que restablirà alguns dels canals de diàleg dinamitats pel PP, però la seva proposta per a Catalunya passa per ressuscitar l'Estatut com si el país no hagués viscut res des del juny de 2010. La dualitat continuarà.