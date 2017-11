La 'commutació' virtual de la presó incondicional de Forcadell

En acabar les declaracions cap allà a les 18.30 o les 19h, els quatre fiscals -Consuleo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno- que van interrogar els sis membres de la Mesa ja tenien les seves conclusions per exposar a l'audiència -l'anomenada vista o 'vistilla' del 505 de la llei d'enjudiciament criminal- davant dels querellats i del magistrat instructor Pablo Llarena.

Aquelles conclusions es derivaven de les sis declaracions que havien començat a partir de les 9.30h del matí, amb una interrupció d'una hora i mitja per dinar, i acabaven de finalitzar.

Durant les declaracions, els quatre fiscals -Consuelo Madrigal i Fidel Cadena per a les declaracions Forcadell, Corominas i Guinó; i Javier Zaragoza i Jaime Moreno per a l'interrogatori de Simó, Barrufet i Nuet- van intentar arrencar un compromís que en la pràctica equivalia a una abjuració. Volien el reconeixement perquè constés en acta -i en vídeo ja que les compareixences es graven- que respecten la Constitució Espanyola com el marc per canalitzar les seves idees de la independència i que no incorrerien una altra vegada per la via dels fets, com ha ocorregut durant el Procés.

Dels sis membres -un d'ells, nuet, ni tan sols havia estat querellat, pels errors en la informació plasmada sobre la seva posició en la querella de la Fiscalia General de l'Estat- només la secretària tercera, Barrufet s'havia desmarcat completament i nítidament.

A Javier Zaragoza li va tocar interrogar Barrufet. Li va preguntar per les resolucions admeses a tràmit per la Mesa tot i les advertències en contra del Tribunal Constitucional, però també per la manifestació del 20 de setembre al davant de la conselleria d'Economia.

la secretària tercera de la Mesa va admetre, sense embuts, que la declaració unilateral de la independència havia estat un error i que la via per prosseguir amb els objectius independentistes és la Constitució Espanyola. Zaragoza va concloure, segons fonts properes a la Fiscalia, que BArrufet havia decidit admetre sense reticència ni fugit d'estudi la situació. Demanaria, doncs, que la idea prèvia de presó incondicional, amb la qual havien acudit tots els fiscals a la declaració, canviés: presó eludible sense fianaça.

A la 'vistilla' els fiscals van exposar que les mesures cautelars de presó incondicional per a Forcadell, Corominas, Guinó i Simó.

En arribar Barrufet van explicar que en desmarcar-se completament, optar per la Constitució i abandonar les vies de fet, sol·licitaven per a ella presó eludible amb fiança de 50.000 euros.

Les defenses van rebutjar l'existència del delicte de rebel·lió i la competència per enjudiciar els querellats. El magistrat Llarena va preguntar als querellats si volien afegir alguna cosa més, el torn de l'última paraula.

Va ser aleshores quan Forcadell va dir que s'acollia als mateixos termes que havia declarat Barrufet, de reconeixement de la Constituciño i que no s'havia d'anar per la via dels fets. La van seguir Corominas, Guinó i Simó.

El magistrat va tancar la vista i va marxar a redactar la interlocutòria sobre les mesures personals i reals. I, així va ser, com va dictar presó eludible amb fiança per als cinc querellats. Va ser l'equivalent a una commutació de pena -tot i que aquí es tractava d'una mesura cautelar- perquè els quatre ja enfilaven la presó.

En el cas de Forcadell a més, es planteja el problema que si acut a la manifestació de dissabte podria desfer el compromís pel qual va obtenir llibertar, es a dir, estaria incorrent en reiteració delictiva en ser una manifestació contra el 155 i en solidaritat amb els ex consellers presos.

L'abjuració de Galileu en el convent de Minerva, Roma, en el 1633 sura en l'ambient.