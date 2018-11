19/11: Consellera Serna

Benvolguda consellera Mar Serna, no voti per favor Manuel Marchena com a nou president del Consell General de Poder Judicial. És a les seves mans. Tot i que llegint els diaris veus que el president l’elegeixen Sánchez i Casado, la llei diu que l’elecció l’han de fer els membres del ple del Consell. Vostè tindrà un vot. I si no vota Marchena crec que, a més de ser conseqüent amb la seva trajectòria, farà un favor a tothom, a vostè mateixa i al Consell. En primer lloc, perquè algú que viu a Catalunya i coneix la realitat catalana ha de ser conscient, si no milita en les files més venjatives de l’unionisme, que l’elecció de Marchena la vigília del procés contra els presos polítics només ajudarà a complicar i enquistar la qüestió catalana, que no sabem com acabarà, però que segur que repercutirà negativament en la imatge de la justícia espanyola davant dels ciutadans i del món. I també, si no dona suport a Marchena, ens estarà dient que alguns membres del Consell voten amb el seu propi criteri i no sota les ordres dels partits que els han proposat. I ajudarà a rebaixar una mica el ridícul còsmic que s’ha produït quan s’ha sabut el nom de qui seria escollit abans de saber-se els noms d’aquells que en teoria l’havien d’escollir.