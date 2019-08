Defensar l'Amazònia des de Catalunya

La indústria d'engreix intensiu de porcs està d'enhorabona i ja sabem que és una de les joies de la corona del PIB català, juntament amb l'altra indústria intensiva del país: el turisme. M'explico. Després de més de 19 anys de debats i negociació, a finals de juny es va fer l'anunci de l'acord sobre el tractat comercial entre la UE i el Mercosur. Tot i que França s'hi ha oposat aquest divendres amb motiu dels incendis a l'Amazònia i Irlanda amenaça amb fer-ho si Bolsonaro no es compromet a protegir el territori –cal veure com acaba la polèmica i si el tema es debat al G-7–, vegem quines són les conseqüències d'un tractat que fa molt temps que es gesta.

Amb més soja al mercat i més barata, la indústria de l'engreix de porcs veurà com baixaran les seves factures dedicades a pagar el pinso, ja que un component fonamental és precisament aquesta lleguminosa. El que ja seria molta sort, per a aquest sector, és que amb aquest context la demanda de carn de porc també augmentés, oi? 'Voilà', els astres que planen sobre la Xina també s'han alineat. Des de fa un any, l'afectació de la cabana porcina en aquest país asiàtic per la pesta porcina africana i la guerra comercial entre la Xina i els EUA ha fet augmentar l'exportació de carn de porc des de Catalunya cap a la Xina.

Cal disminuir el consum de carn d'aquestes indústries intensives, com fa molt temps que reivindiquem des de la sobirania alimentària i com ara recomana el Panel sobre el Canvi Climàtic de l'ONU, però alhora és urgent iniciar polítiques de decreixement del sector porcí intensiu. Ja existeixen iniciatives que demostren la viabilitat de reconvertir granges intensives d'engreix de molts animals en petites granges de pocs animals i amb sistemes de producció ecològics. Per aturar la cerimònia d’autoincineració de la humanitat.