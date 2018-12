3/12: Un focus dramàtic

La vaga de fam des de la presó de Jordi Sànchez i Jordi Turull posa un focus dramàtic sobre la situació dels presos polítics. Des del punt de vista humà la vaga de fam és una demostració extrema de compromís personal, que sacseja l’independentisme en un moment de confusió i de paràlisi i que interpel·la qualsevol persona d’arreu que cregui que no tot s’hi val per combatre la reivindicació sobiranista. Des d’un punt de vista polític, la vaga de fam il·lumina una qüestió genèrica, com és la resposta repressiva de l’Estat a aquesta reivindicació, però posa el focus sobre una qüestió molt concreta: el bloqueig del Constitucional a la resolució dels recursos d’empara presentats pels presos. Aquesta és una qüestió tangible i significativa, que obliga el Constitucional a moure fitxa: els arguments sobre per què no s’ha resolt en 365 dies el que s’havia de resoldre en trenta resulten risibles. La vaga de fam no és per intentar forçar una sentència favorable. Els presos no hi confien, situen a Estrasburg i no a Madrid l’expectativa d’una sentència justa. El que exigeixen a Madrid és que no posi entrebancs, saltant-se les seves pròpies normes, que allarguin el camí fins a Estrasburg. Han posat un focus, i tindrà conseqüències.