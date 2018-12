31/12: Un mal any

L’ANY QUE S’ACABA no ha estat bo. Entre nosaltres, no ho podia ser, amb tot de persones empresonades, a l’exili o investigades per suposats delictes polítics. I sense poder implementar els resultats de les eleccions de l’any anterior. Però aquest tristesa pròpia dels efectes de la repressió lliga amb una onada a tot el món, que fa que tampoc hagi estat un bon any en l’esfera pública. Amb un ascens dels populismes i de l’extrema dreta, el 2018 han reculat en el món les pràctiques democràtiques. I s’ha agreujat un fenomen nou: l’existència d’estats que compleixen aparentment amb les formes de la democràcia, on es fan eleccions i hi ha partits polítics diferents, però que ho fan compatible amb pràctiques allunyades dels valors democràtics: poc respecte a la llibertat d’expressió, politització de la justícia, persecució de la dissidència, utilització dels cossos de l’estat amb fins partidistes... Aquestes males pràctiques s’han produït sovint a països de molt escassa tradició democràtica. Però també hi ha hagut una reculada de les pràctiques democràtiques a països de dins de la Unió Europea, que ha estat incapaç de donar resposta a aquest retrocés i a algunes crisis humanitàries enormes a la seva porta. No és un bon balanç per al 2018.