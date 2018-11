18/11: La reconquesta

Ha començat la campanya de les eleccions andaluses, amb molt poca agenda andalusa i molta agenda catalana. L’expressió més grotesca d’aquest intent de convertir-les en un ariet contra el sobiranisme català va ser l’anunci de Vox cridant a la reconquesta d’Espanya des d’Andalusia. Sense ser tan ridícules, les campanyes del PP i Ciutadans venen a dir si fa o no fa el mateix. I el PSOE només ho evita perquè creu que, aquesta vegada, li pot anar en contra. La catalanització de la campanya és una falta de respecte per als andalusos, i per a la seva urgent agenda pròpia. És un intent malèvol de confrontar andalusos i catalans, tan vinculats per tantes històries familiars. I és una mala jugada per a Andalusia. La catalanització de la campanya, centrar-la en la defensa d’un determinat model d’Estat i una determinada idea d’Espanya, perjudica Andalusia. Perquè aquesta idea d’Espanya que uns voldrien conservar tal com està (maquillada per les autonomies) i d’altres voldrien recuperar en les versions més centralitzadores i uniformistes, ha estat dolenta per a Andalusia. És la que ha convertit Andalusia en una terra d’emigració forçada, cap a Catalunya o cap a altres llocs. Beneficiosa per a alguns andalusos, perjudicial per a la majoria.