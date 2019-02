Les disjuntives electorals ‘made by’ ‘El Periódico’

Pam! El jutge de sortida ja ha disparat el tret en l’enèsima cursa electoral que haurem d’afrontar els ciutadans. No deixa de ser curiós que com més s’aguditza la crisi d’intermediació amb la política -i com més decepció genera- més vegades es convoca el poble a passar per les urnes. La llei electoral diu que la campanya comença quinze dies abans dels comicis, però la llei de la jungla política indica que comença l’endemà mateix de qualssevol eleccions. En tot cas, els diaris participen també en la cursa i ahir es va fer evident amb alguns dels titulars de portada.

“Sánchez busca l’aval de les urnes al seu diàleg amb Torra”, interpreta El Mundo a la primera pàgina. I, en un sentit similar, El Periódico escrivia: “28-A: Diàleg o xoc”. El diari de Zeta té una certa i reputada tradició de plantejar falses disjuntives electorals, en un país on no hi ha costum de demanar el vot explícit però sí de manera més o menys velada. Encara es recorda aquell mític “Catalanisme obert, plural i progressista” (de Maragall) o “L’experiment nacionalista” (de Mas). Ara recorren a la vella invocació del diàleg com a mantra buit de contingut. Si Sánchez vol ser l’encarnació del diàleg, certament ha de canviar el xip que ha mantingut durant el seu fugaç mandat. Ni la (dita) esquerra ni la triple dreta fa l’efecte que hagin de seure realment a la taula de diàleg: només és que Sánchez es recolza de tant en tant amb la mà en el respatller de la cadira. En tot cas, la intenció del diari passa per apel·lar al (presumpte, presumptíssim) vot útil que pot representar el PSOE per fer front a la triple dreta. I per tant, la portada busca instal·lar un relat que desmobilitzi els votants sobiranistes i els dels comuns. Gens malament per a una primera pàgina de només tres paraules.