4/3: L’escàndol Rosell

SIGUI QUINA SIGUI la sentència del judici a Sandro Rosell, el que ja ha passat fins ara és escandalós. Tant si és innocent com si és culpable. Que una persona s’estigui 644 dies a la presó sense haver estat jutjat, esperant el judici, i que el primer dia de judici pugui sortir al carrer en llibertat sense fiança no pot ser normal. I si algú ho troba normal, té un concepte de normalitat ben estrany. En el sistema judicial espanyol tens la sensació que la decisió sobre la presó preventiva es pot prendre amb total discrecionalitat, sense cap responsabilitat. I de la discrecionalitat a l’arbitrarietat només hi ha un pas, si la decisió no comporta cap mena de conseqüència per a qui l’ha presa. Compares el cas Rosell, el de la Manada i el dels presos polítics independentistes i, en la comparació, totes les decisions es converteixen en sospitoses. I si un sistema judicial projecta una imatge d’arbitrarietat a l’hora de repartir les presons preventives, aquesta imatge contamina també les seves sentències. Sigui innocent o culpable, ¿hauria estat gairebé dos anys a la presó sense judici Sandro Rosell si no hagués estat el president del Barça? El fet que molta gent es pugui fer avui aquesta pregunta ja és una taca greu per a la justícia espanyola.