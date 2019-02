4/2: Logos

A LA PÀGINA WEB d’Espanya Global, l’organisme que ha fet el vídeo per dir que Espanya és una democràcia plusquamperfecta i que els independentistes són uns mentiders, hi ha els logos de les institucions que figura que hi col·laboren. Entre d’altres, més previsibles, hi ha els logos de la Fundació del Barça i de l’Ajuntament de Barcelona (també del de València). Tant l’un com l’altre han confirmat que s’ha posat el seu logo sense demanar cap mena de permís, i que demanaran que es retiri. (L’Ajuntament va dir que ho estudiaria, però ja ho deu haver estudiat.) Quan treballes amb logos aliens als cartells de les teves activitats, el problema i la queixa sol ser quan te’n deixes algun. És molt estrany que la gent es queixi perquè els posis. Perquè, normalment, posar el teu logo serveix per apropiar-te les virtuts d’allò que es fa. Però quan la gent els vol treure passa exactament el contrari: és l’activitat la que vol vampiritzar la teva imatge. Poses el teu logo a allò que et convé a tu. Posen el teu logo, contra la teva voluntat, quan ells es volen aprofitar de tu. I tu el vols treure quan l’activitat et contamina, t’embruta. I és que té nassos que una campanya que se suposa que és per dir tota la veritat comenci amb unes signatures de mentida.