Sánchez s'empantanega

No era una bona idea i els resultats no milloren l'escenari que els socialistes tenien després del 28 d'abril. Sánchez ha guanyat les eleccions i ha aconseguit desfer-se d'Albert Rivera, però canviant-lo per Santiago Abascal, reforçant el PP i reproduint l'escenari de pactes que tenia però encara més enverinat.

Els resultats electorals li han enviat a Pedro Sánchez un missatge clar: la supèrbia no és una bona consellera. L'excés d'autoconfiança l'aboca ara a haver de pactar amb el PP o a reconstruir la majoria que el va portar a la Moncloa després de la moció de censura, empassant-se els insults que ha dedicat als seus potencials socis. Avui el PP tindrà encara més difícil donar suport al PSOE perquè una abstenció no serà suficient i perquè l'hidra de Vox tensionarà i desplaçarà l'acció política encara més a la dreta.

Si Abascal ha guanyat i Pedro Sánchez s'ha quedat amb cara d'estupor, Rivera ha quedat triturat. Despullat de la disfressa liberal en la cega ambició de superar el PP, ha vist com els votants de la ultradreta anticatalanista preferien els españolazos de Vox. La magnitud del fracàs hauria d'acabar immediatament amb la carrera política de Rivera, que veurà com ERC el supera en escons al Congrés i com els seus escuders es queden sense escó. Els republicans són a Catalunya la força més votada tot i haver perdut dos escons i el sobiranisme ha avançat globalment amb JxCat amb un escó més dels que tenia i amb la CUP entrant amb dos.