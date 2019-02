10/2: Contra el diàleg

LA TRIPLE dreta espanyola ha convocat una gran manifestació. Contra què i a favor de què? El calendari no enganya. La manifestació va ser convocada com una reacció contra la suposada acceptació d’un relator en les negociacions entre els governs de Catalunya i Espanya. Un relator, o qualsevol figura mitjancera, que no és ni dels uns ni dels altres, seria el símbol -tot i que una mica sobreinterpretat- de l’existència d’un diàleg. Si hi ha un relator, pot haver-hi diàleg, que és més que un intercanvi de monòlegs i menys que una negociació (però per arribar a la negociació cal passar pel diàleg). Per tant, la manifestació és contra el diàleg. Però es convoca també dies abans del judici contra els presos polítics catalans. I, per tant, també té una funció de pressió -o, si es vol, d’advertiment o d’amenaça- als jutges, si no confirmen la sentència que la triple dreta ja ha dictat quan parla ja abans del judici de colpistes i de rebel·lió. Manifestació contra el diàleg i per pressionar els jutges. Li auguro (que no li desitjo) un gran èxit. Però un èxit que pot ser la porta cap a un fracàs: ¿li convé gaire a la democràcia espanyola quedar retratada com la que es tanca a qualsevol diàleg i la que pressiona eficaçment els jutges des del carrer?