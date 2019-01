6/1: Alcaldes

ELS ALCALDES SÓN ACTORS importantíssims de la vida política. Aquesta mateixa setmana, un grup d’alcaldes italians -encapçalats pel de Palerm, el mític Leoluca Orlando- han decidit plantar cara a les polítiques del govern de Salvini sobre immigració. Han esdevingut així la principal força política d’oposició. En un sistema complex, fet de contrapesos, les grans alcaldies tenen un paper molt rellevant en els debats polítics essencials, com el de les polítiques sobre immigració (o sobre autogovern o sobre violència de gènere). La imatge que els alcaldes es dediquen a asfaltar carrers i a recollir escombraries i els governs estatals a fer diplomàcia i política econòmica és falsa. L’àmbit físic de cada institució és diferent, però la seva agenda política no. Si parlem dels grans temes -com la seguretat ciutadana, que ja hem vist que preocupa molt als barcelonins- no ho podem fer només amb els alcaldes ni encara menys sense els alcaldes. S’està veient a Itàlia, també aquí i encara ho veurem més després de les municipals. Les grans qüestions locals són cada vegada més les grans qüestions generals, i a l’inrevés. I caldrà que surtin de les eleccions alcaldes amb un projecte local fort, i amb unes idees generals també fortes. Perquè seran decisius.