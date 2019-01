21/01: Moviment nacional

S’ha escrit que el PP aquest cap de setmana ha fet servir la seva convenció nacional per començar a enfrontar-se amb Ciutadans i Vox. I és veritat, però només a mitges. Sota la direcció ideològica d’Aznar, el PP ha començat a confrontar-se amb les organitzacions de Vox i Ciutadans, però no amb les seves idees. Al contrari. Ha començat a intentar atreure els votants dels altres dos partits, i a conservar els propis, dient-los: això que penseu i voleu, i que no cal que canvieu, ho defensa millor el PP que no pas Vox o Cs. No hi ha un combat entre idees, hi ha un combat per apropiar-se-les. El PP està proposant agrupar-ho tot sota un sol paraigua, el seu. Perquè considera que els matisos no afecten el que és veritablement essencial, que tots comparteixen i creuen que els diferencia de tots els altres, fins i tot del PSOE de Pedro Sánchez: la idea d’Espanya, la concepció del fet nacional. El PP, en aquesta convenció, ha apostat per tornar a ser, amb Aznar com a gran inspirador, més que un partit, un ampli moviment, en què participi gent diversa que ara vota o avala Vox o Ciutadans, com Vargas Llosa, unida pel fet nacional. Un moviment nacional. I no fan servir l’expressió, en castellà, potser simplement perquè ja estava ocupada.