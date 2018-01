15/1: Un cartell sobre el 155

EL CARTELL DEL Carnestoltes d’aquest any a Terrassa, promogut per l’entitat civil La Mascarada i adoptat per votació popular, mostra el cos despullat d’una noia jove, amb tres mans que intenten grapejar-la. Una d’aquestes mans fa la salutació feixista i és de color blau, el color del PP. Una altra tanca el puny a la manera dels socialistes, i és de color vermell. La darrera és de color taronja, el color de Ciutadans, i fa el senyal de la victòria. La noia, amb estrelles com a arracades i amb màscara carnavalesca, fa cara de passar olímpicament d’aquestes tres mans i els fa un senyal diguem-ne de disconformitat. Per si algú no ho havia entès prou, el cartell es titula “155 ombres”. Socialistes i populars, que ho han entès, n’han demanat la retirada. Però han posat excuses suposadament feministes: venen a dir que no s’ha de permetre dibuixar el cos d’una dona grapejada. Deuen pensar que aquesta excusa és més fotogènica que queixar-se per una sàtira política que els afecta. Personalment no em semblen gaire millors unes excuses que altres. Totes incomprenen la possible funció satírica del llenguatge artístic i la seva llibertat per fer les lectures iròniques, sarcàstiques i metafòriques que li són pròpies. Excuses per a la censura.