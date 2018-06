18/6: Presoners del discurs

Alguns amics se sorprenen que consideri una bona notícia per al sobiranisme els canvis positius, d’imatge i de discurs, del govern espanyol després de la moció de censura. ¿No convenia més l’hostilitat explícita del govern anterior, que ha estat una veritable fàbrica d’independentistes? Potser sí. Però en el canvi en positiu hi veig avantatges de fons i de forma. Els de fons: crec que l’independentisme ha de guanyar, i pot guanyar, per les virtuts del seu projecte, més que no pas pels defectes conjunturals de l’adversari. En tot cas, pels defectes profunds i compartits del model d’Estat, no per les barroeries conjunturals de la seva estratègia. I si hi ha menys barroeries, l’independentisme haurà de treballar més (i li va bé) per dibuixar un projecte propi més proactiu que reactiu. I les raons de forma: els governs són presoners del seu discurs. Si el govern espanyol es presenta en el discurs com a dialogant, amable i obert, no podrà fer (sense desmentir visiblement les seves paraules) algunes de les barbaritats que ha fet un govern que ja es presentava com a excloent, intolerant i autoritari. Si deixessin de fer o de mantenir algunes d’aquestes barbaritats, que han fet tant de mal, francament no les trobaria pas a faltar.