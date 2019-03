25/3: Falsos constitucionalistes

HI HA UNS ESCAMOTS que es proclamen constitucionalistes que arrenquen llaços grocs, argumentant que compleixen les resolucions de la Junta Electoral. I partits i mitjans que es proclamen constitucionalistes que ho aplaudeixen. Ens enganyen. Malgrat els seus defectes, la Constitució espanyola s’inspira en la tradició democràtica europea. I en aquesta tradició, els ciutadans no poden fer justícia pel seu compte. No poden actuar ni com a jutges ni com a policies. Si algú es troba un cotxe aparcat en un lloc prohibit, no té dret a treure’l per la força. Té dret a denunciar-ho. Qui l’ha de treure és la policia, i quan estigui clar que un jutge l’hi permet. La Constitució espanyola no admet ni el sometent ni els judicis populars ni les patrulles ciutadanes. El monopoli de l’aplicació efectiva de la llei -justa o injusta- correspon als poders públics. Per tant, algú que es proclama constitucionalista no pot usurpar les funcions dels poders públics. I ningú que es proclami constitucionalista ho pot aplaudir. Excepte que entengui que la Constitució espanyola permet als ciutadans fer justícia pel seu compte. Llavors sí que es podien proclamar constitucionalistes. Però llavors el problema democràtic seria la Constitució.